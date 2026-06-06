Carabinieri circondano la casa lui lancia crack e cocaina dal balcone | arrestato 21enne
I carabinieri hanno circondato una casa nelle campagne vicino a Paternò, dopo aver scoperto che un 21enne stava spacciando droga. Durante l’intervento, l’uomo ha lanciato crack e cocaina dal balcone. È stato arrestato. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e recuperato la droga lanciata. L’arresto è avvenuto in seguito a un’operazione di controllo e monitoraggio dell’abitazione.
Pensava di poter continuare a spacciare indisturbato, ma la sua abitazione nelle campagne alla periferia di Paternò è stata circondata dai carabinieri. Un ventunenne del posto è stato arrestato così per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai militari. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie e thread social correlati
Paternò, lanci droga dal balcone: arrestato 46enne con cocaina e crackUn uomo di 46 anni è stato arrestato a Paternò dopo aver tentato di disfarsi di droga lanciando oggetti dal balcone di casa sua.
Arrivano i carabinieri e lancia la droga dal balcone: arrestato 18enneUn giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania, che sono intervenuti dopo aver notato il suo...