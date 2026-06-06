Carabinieri circondano la casa lui lancia crack e cocaina dal balcone | arrestato 21enne

Notizia in breve

I carabinieri hanno circondato una casa nelle campagne vicino a Paternò, dopo aver scoperto che un 21enne stava spacciando droga. Durante l’intervento, l’uomo ha lanciato crack e cocaina dal balcone. È stato arrestato. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e recuperato la droga lanciata. L’arresto è avvenuto in seguito a un’operazione di controllo e monitoraggio dell’abitazione.