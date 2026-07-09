Giugliano da Abitare Arredamenti tecnologie e visione per arredare casa | parola all’esperto
A Giugliano, un negozio di arredamento ha presentato nuovi strumenti tecnologici e consulenze professionali per aiutare i clienti a progettare le proprie case. Durante l’evento, sono stati mostrati dispositivi digitali e software per visualizzare gli ambienti. Gli esperti hanno spiegato come queste soluzioni possano facilitare la scelta di materiali e la disposizione degli spazi, riducendo le difficoltà nella fase di arredamento.
Giugliano. Arredare casa senza stress e con un’idea precisa di spazi e materiali. L’utilizzo delle tecnologie e l’apporto di esperti può essere fondamentale per consigli e gestione degli spazi. Siamo stati da abitare, dove l’iter dall’idea alla consegna viene gestita da un team di esperti. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Giugliano, da Abitare Arredamenti tecnologie e visione per arredare casa: parola all'esperto
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