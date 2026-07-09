Giugliano da Abitare Arredamenti tecnologie e visione per arredare casa | parola all’esperto

Notizia in breve

A Giugliano, un negozio di arredamento ha presentato nuovi strumenti tecnologici e consulenze professionali per aiutare i clienti a progettare le proprie case. Durante l’evento, sono stati mostrati dispositivi digitali e software per visualizzare gli ambienti. Gli esperti hanno spiegato come queste soluzioni possano facilitare la scelta di materiali e la disposizione degli spazi, riducendo le difficoltà nella fase di arredamento.