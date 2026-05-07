BTicino ha annunciato il lancio di Casa+, un nuovo ecosistema pensato per l'abitare moderno. Questo sistema si propone di migliorare la gestione della casa offrendo funzionalità che aumentano la sicurezza, semplificano l'uso quotidiano e favoriscono la sostenibilità. L'obiettivo è creare soluzioni personalizzabili che rispondano alle esigenze di un modo di vivere più semplice e sicuro, con un'attenzione particolare alle nuove richieste delle abitazioni contemporanee.

Roma, 7 mag. (AdnkronosLabitalia) - BTicino presenta Casa+, il nuovo ecosistema dedicato all'abitare contemporaneo, nato per rispondere in modo concreto alle nuove esigenze della casa: maggiore semplicità di utilizzo, più sicurezza, attenzione alla sostenibilità e possibilità di personalizzazione. Casa+ nasce da una lettura molto concreta del mercato e dei bisogni delle famiglie. La casa è diventata uno spazio in cui le persone chiedono più sicurezza, più efficienza e più semplicità. I dati dicono che il mercato è maturo: in Italia la Smart Home ha raggiunto 1 miliardo di euro nel 2025 e il 63% degli italiani possiede già almeno un dispositivo smart in casa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - BTicino, Casa+ visione dell'abitare più semplice sostenibile sicura e su misura

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