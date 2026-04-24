Durante un incontro dedicato al tema dell’abitare, esperti provenienti da diversi settori hanno discusso della necessità di una visione metropolitana per rendere l’abitare accessibile. È stato sottolineato come la crisi abitativa coinvolga ogni livello di governo e richieda un impegno concreto, con particolare attenzione alle politiche urbane adottate nella capitale. La discussione si è concentrata anche sulle strategie per affrontare le difficoltà attuali nel mercato immobiliare.

Una crisi abitativa, quella attuale, che interpella ogni livello di governo. E le istituzioni che presidiano le politiche abitative a livello comunale e regionale, investite da responsabilità reciproche, si riuniranno al “ Forum Casa ”, organizzato dal Comune di Milano, dal 28 al 30 aprile nella cornice di Palazzo Marino e di Base Milano. Obiettivo: dialogare insieme ad accademici, amministratori locali, esperti e tecnici in merito alla complessità strutturale del tema dell’abitare. Un’occasione anche per riflettere con l’assessore comunale all’ Edilizia Residenziale Pubblica, Fabio Bottero, secondo il quale "oggi, per affrontare le sfide della casa pubblica e accessibile, occorre assumere una visione metropolitana".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forum casa, esperti a confronto: "Per l’abitare accessibile serve visione metropolitana. E l’impegno concreto di Roma"

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