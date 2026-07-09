Nella seconda tappa del Giro d’Austria 2026, Gregor Mühlberger ha vinto per il secondo giorno consecutivo, arrivando in salita a Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. La sua vittoria gli ha permesso di prendere il comando della classifica generale. Mühlberger, che corre per la nazionale locale, aveva già trionfato nella prima frazione e ora guida la corsa con un vantaggio sostanziale sugli inseguitori.

Il grande protagonista dell’inizio del Giro d’Austria 2026 è Gregor Mühlberger. Il corridore di casa, che difende i colori della sua nazionale, dopo la vittoria nella frazione inaugurale, è riuscito a ripetersi nella seconda frazione sull’arrivo in salita di Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. L’austriaco ha letteralmente dominato negli ultimi chilometri, firmando la undicesima vittoria in carriera ed aumentando ulteriormente il suo vantaggio nella generale. La seconda frazione, partita da Bad Kleinkirchheim e terminata a Großglockner dopo 188.8 chilometri, si è movimentata con la fuga di otto corridori. Gli attaccanti hanno iniziato insieme il lungo tratto in salita scalando il Kasereck, prima che il gruppo alzasse il ritmo e si riportasse su di loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Austria 2026, Gregor Mühlberger firma il bis nella seconda tappa e scappa nella generale

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