Nella quarta tappa del Giro di Turchia 2026, lunga 130 chilometri, Stanislaw Aniolkowski ha vinto in volata. Il corridore polacco ha preceduto gli altri atleti al termine di una frazione intensa. Nella classifica generale, al terzo posto si trova un corridore di nome Persico, mentre Fancellu si mantiene in quarta posizione. La tappa si è conclusa con una vittoria in volata di Aniolkowski.

Termina con la vittoria in volata di Stanislaw Aniolkowski la quarta tappa del Giro di Turchia 2026. Il corridore polacco si è imposto al termine del percorso lungo 130.km partito da Marmaris e conclusosi in quel di Fethiye, condividendo la top 3 con Davide Persico, il quale ha strappato la terza piazza. La corsa è stata contrassegnata fondamentalmente da due tentativi di fuga, il primo maturato con Jonah Killy (Tartelletto-Isorex), Paul Wright (Modern Adventure) e Feritcan Samli (Spor Toto Cycling Team), il secondo ad opera di Jonah Killy, Awet Aman (Istanbul), Mustafa Tekin, Feritcan?amli (Spor Toto Cycling Team), Muhammed Erkan (Mu?la Büyük?ehir Belediyesi Spor Kulübü) Samet Bulut (Konya Büyük?ehir Belediye Spor), questi ultimi ripresi subito dopo l’unico GPM di giornata grazie agli uomini di casa Cofidis.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Turchia 2026: sprint vincente di Aniolkowski nella quarta tappa, terzo Persico. Fancellu quarto nella generale

Notizie correlate

Giro di Turchia 2026, Sosa vince la terza tappa ed è il nuovo leader. Fancellu sfiora il podioColpo doppio per Ivan Ramiro Sosa, che festeggia il ritorno al successo nella terza tappa del Giro di Turchia 2026 e così balza in testa alla...

Leggi anche: Giro di Turchia 2026: Tom Crabbe in volata vince la prima tappa, sul podio Davide Persico

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Giro di Turchia 2026, la startlist definitiva; GIRO DI TURCHIA 2026, INVERSIONE DI ROTTA E DUE ARRIVI IN SALITA NEL PERCORSO DELLA 61? EDIZIONE; Giro di Turchia 2026, Sosa vince la terza tappa ed è il nuovo leader. Fancellu sfiora il podio; Giro di Turchia 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie).

Giro di Turchia 2026, Sosa vince la terza tappa ed è il nuovo leader. Fancellu sfiora il podioColpo doppio per Ivan Ramiro Sosa, che festeggia il ritorno al successo nella terza tappa del Giro di Turchia 2026 e così balza in testa alla classifica ... oasport.it

GIRO DI TURCHIA, ANIOLKOWSKI SFRECCIA A FETHIYE, 2º PICKRELL, 3º PERSICOPartito da Marmaris senza Juan Guillermo Martinez (Picnic PostNL), il gruppo vede subito allungare Jonah Killy (Tartelletto-Isorex), Paul Wright (Modern Adventure) e Feritcan Samli (Spor Toto Cycling ... tuttobiciweb.it

Alessandro Fancellu ha conquistato il quarto posto nella terza tappa del Giro di Turchia vinta da Ivan Ramiro Sosa.#giroditurchia #sosa #fancellu #ciclismo #cycling - facebook.com facebook

VIDEO: Highlights Tappa 3 Giro di Turchia 2026 x.com