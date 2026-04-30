Seconda tappa Giro Romandia 2026 | Pogacar concede il bis in volata

Nella seconda tappa del Giro Romandia 2026, lunga 173 chilometri, Tadej Pogacar ha vinto ancora in volata, bissando il successo della prima giornata. La corsa si è conclusa con un gruppo di circa venti corridori, tra cui Dorian Godon e Finn Fisher-Black, che hanno completato il podio. Pogacar ha superato gli avversari nel finale, confermando la sua forma in questa corsa svizzera.

Prosegue il dominio di Tadej Pogacar alla corsa elvetica. Lo sloveno bissa il successo di ieri nella seconda tappa del Giro Romandia 2026, la Rue-Vucherens di 173, regolando in volata un gruppo di venti corridori, tra cui Dorian Godon e Finn Fisher-Black, che completano il podio. Pogacar rafforza così la maglia gialla di leader. SECONDA TAPPA GIRO ROMANDIA 2026: LA GARA La frazione odierna è stata animata da una fuga a quattro partita dopo undici chilometri.: Soderqvist, Conca, Thalmann e Haquin hanno guidato la corsa per gran parte della giornata, per poi essere ripresi a quattro chilometri dal termine. L’ORDINE D’ARRIVO 1-Tadej Pogacar 4:08:11 2-Dorian Godon s.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Seconda tappa Giro Romandia 2026: Pogacar concede il bis in volata Notizie correlate Prima tappa Giro Romandia 2026: Pogacar vince in volata e si prende la maglia giallaIl campione del Mondo non si fa attendere e risponde subito presente nella corsa elvetica vincendo in volata la prima tappa Giro Romandia 2026 con... Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rue-Vucherens: tappa movimentata, Pogacar per il bis o ci prova un finisseur?; Giro di Romandia, Godon vince il cronoprologo. Pogacar chiude sesto; Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Seconda Tappa: Rue - Vucherens (173,1 km); Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Frazioni mosse e tanta salite nella corsa svizzera. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it Pogacar vince la seconda tappa del Romandia e rafforza la maglia giallaTadej Pogacar si conferma il protagonista assoluto al Giro di Romandia, conquistando con autorità anche la seconda tappa. Lo sloveno, già vincitore della frazione inaugurale, ha tagliato per primo il ... it.blastingnews.com GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Seconda Tappa x.com