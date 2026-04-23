Giovedì in corsia si concentra sull'importanza dei controlli medici regolari e delle attività di prevenzione. Questa iniziativa invita le persone a prestare attenzione alla propria salute attraverso check-up e visite di routine, sottolineando come prendersi cura di sé non debba essere solo una reazione a problemi già evidenti. Il messaggio è quello di agire in anticipo, evitando di trascurare segnali che potrebbero peggiorare nel tempo.

Giovedì in corsia: Check-up e prevenzione. Prendersi cura della propria salute non significa aspettare che qualcosa non vada, ma giocare d’anticipo. È qui che entrano in gioco il check-up e la prevenzione: strumenti semplici, ma fondamentali per vivere meglio e più a lungo.. Partiamo dalle basi: gli esami del sangue. Sono tra i controlli più comuni e utili perché permettono di “dare un’occhiata” generale al nostro organismo. Con un semplice prelievo si possono verificare valori importanti come glicemia (zuccheri), colesterolo e funzionalità di fegato e reni. Per una persona in buona salute, farli una volta all’anno è spesso sufficiente, salvo diverse indicazioni del medico.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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