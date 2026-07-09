Giornata di incendi | sei ore per domare il rogo a Smirra fiamme anche in un' abitazione

Pesaro, 9 luglio 2026 – Le fiamme hanno divorato tremila metri quadrati di sterpaglie e impegnato i vigili del fuoco per circa sei ore. È successo a Smirra di Cagli, dove il rogo è partito nel primo pomeriggio e ha richiesto un intervento di dieci uomini, sei mezzi, squadre arrivate da Cagli e Pesaro e anche il rinforzo boschivo attivato per il periodo estivo. L’incendio ha interessato un’area estesa di vegetazione secca. Le squadre hanno lavorato prima per spegnere il fronte del fuoco e poi per controllare tutta la zona bruciata, così da evitare nuove ripartenze. L’intervento, iniziato nel primo pomeriggio, si è chiuso soltanto in serata. Sul posto è stata impiegata anche la squadra boschiva aggiuntiva di Pesaro, operativa dal primo luglio al 31 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Fire crews are battling the Dry Creek Fire in Garfield County

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