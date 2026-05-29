Avigliana rogo in un’azienda | 5 squadre per domare le fiamme

Notizia in breve

Un incendio ha interessato uno stabilimento in viale Mareschi ad Avigliana. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sono in corso verifiche sulla ditta coinvolta e sui contenuti pubblicati sui social network collegati all’azienda. Nessuna persona è rimasta ferita. La proprietà ha avviato le procedure di sicurezza e gestione dell’emergenza.