Avigliana rogo in un’azienda | 5 squadre per domare le fiamme
Un incendio ha interessato uno stabilimento in viale Mareschi ad Avigliana. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sono in corso verifiche sulla ditta coinvolta e sui contenuti pubblicati sui social network collegati all’azienda. Nessuna persona è rimasta ferita. La proprietà ha avviato le procedure di sicurezza e gestione dell’emergenza.
? Punti chiave Cosa ha scatenato le fiamme all'interno dello stabilimento di viale Mareschi?. Quali sono i risultati delle verifiche sulla ditta citata sui social?. Come hanno fatto i soccorritori a evitare il contagio alle strutture vicine?. Chi dovrà accertare l'origine precisa del principio di incendio?.? In Breve Allarme scattato giovedì 28 maggio intorno alle ore 22 in viale Mareschi.. Indagini in corso per accertare l'origine del rogo nello stabilimento coinvolto.. Voci sui social riguardo alla ditta Tam Tam non hanno riscontri ufficiali.. Intervento coordinato di cinque squadre tra Vigili del Fuoco e volontari di Avigliana.. Cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in viale Mareschi a Avigliana per domare un incendio scoppiato in un edificio industriale nella tarda serata di giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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