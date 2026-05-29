Nardò fiamme nel panificio | intervento rapido per domare il rogo
Le fiamme sono divampate questa mattina in un panificio, provocando un intervento immediato dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate nei condotti di cottura, causando danni alla struttura e alla merce conservata all’interno. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine poco dopo aver notato il fumo, e sono stati evitati danni maggiori grazie alla rapida risposta dei soccorsi. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
? Domande chiave Come hanno fatto i residenti a prevenire il peggio?. Cosa ha scatenato le fiamme nei condotti di cottura?. Quali danni hanno subito i macchinari del panificio?. Quando potrà riprendere la produzione del pane in via Roma?.? In Breve Intervento di due squadre dei vigili del fuoco in via Roma a Nardò.. Polizia locale blocca traffico all'incrocio tra via Roma e via Napoli.. Attività del panificio Neretum sospesa per danni ai forni e alla canna fumaria.. Accertamenti tecnici in corso per ricostruire la dinamica del rogo nel locale.. Un principio d’incendio ha colpito la canna fumaria del panifico Neretum in via Roma a Nardò durante la serata di oggi, costringendo i vigili del fuoco a intervenire immediatamente per proteggere la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si parla di: Principio d’incendio della canna fumaria del panificio, intervento dei vigili del fuoco; Principio d’incendio della canna fumaria del panificio intervento dei vigili del fuoco.