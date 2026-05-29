Nardò fiamme nel panificio | intervento rapido per domare il rogo

Notizia in breve

Le fiamme sono divampate questa mattina in un panificio, provocando un intervento immediato dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate nei condotti di cottura, causando danni alla struttura e alla merce conservata all’interno. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine poco dopo aver notato il fumo, e sono stati evitati danni maggiori grazie alla rapida risposta dei soccorsi. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.