gioia tauro sequestrati 113 chili di cocaina purissima nel porto

Al porto di Gioia Tauro, in Calabria, sono stati sequestrati oltre 113 chili di cocaina purissima nascosta in un container di pellet proveniente dall’America Latina. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno intercettato la droga durante un controllo di routine. La sostanza stupefacente era nascosta tra il carico di pellet, senza che si evidenziassero altri dettagli sul metodo di occultamento.

Maxi sequestro di droga. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato al porto di Gioia Tauro, nel Reggino, oltre 113 chilogrammi di cocaina purissima occultati in un container carico di pellet proveniente dall’America Latina. Il carico è stato individuato grazie al monitoraggio della movimentazione dei container, con il supporto degli scanner doganali e delle unità cinofile. Secondo gli investigatori, lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 20 milioni di euro. Dall’inizio del 2025, nello scalo calabrese sono già state sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina. Questo articolo proviene da... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Gioia Tauro, sequestrati 113 chili di cocaina: droga nascosta in un container dal Sud America

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