Incidente sul lavoro nel porto di Gioia Tauro ferito un giovane operaio
Un giovane operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel porto di Gioia Tauro. L’incidente si è verificato durante le operazioni di movimentazione delle merci. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Le condizioni del ferito non sono state rese note. La sicurezza sul lavoro nel porto sarà oggetto di controlli da parte delle autorità competenti.
"Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza ad Alessandro Cortese, vittima di un grave incidente verificatosi all’interno del porto di Gioia Tauro, con l’auspicio che possa ristabilirsi al più presto. In questo momento di forte apprensione il nostro pensiero va anzitutto al giovane operatore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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