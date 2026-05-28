Incidente sul lavoro nel porto di Gioia Tauro ferito un giovane operaio

Notizia in breve

Un giovane operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel porto di Gioia Tauro. L’incidente si è verificato durante le operazioni di movimentazione delle merci. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Le condizioni del ferito non sono state rese note. La sicurezza sul lavoro nel porto sarà oggetto di controlli da parte delle autorità competenti.