Mafie in porto primato per Gioia Tauro | in dieci anni sequestrate oltre 54 tonnellate di cocaina

Negli ultimi dieci anni, un porto nel Sud Italia ha registrato il sequestro di oltre 54 tonnellate di cocaina, confermando la sua importanza come punto di snodo per il traffico di droga. I porti italiani continuano a rappresentare aree chiave per il traffico internazionale, dove si intrecciano attività legali e illecite. Questi scali sono al centro di operazioni di contrasto condotte dalle forze dell'ordine per contrastare le infiltrazioni mafiose nel settore portuale.

I porti confermano la loro centralità nello scenario criminale italiano. Gli scali marittimi sono sempre di più snodi strategici in cui si intrecciano economia legale e illegale, interessi globali e dinamiche locali, opportunità di sviluppo e rischi di infiltrazione mafiose.È la fotografia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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