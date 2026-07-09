Le forze dell’ordine hanno sequestrato 113 chilogrammi di cocaina al porto di Gioia Tauro, con un valore stimato di 20 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto diverse unità di polizia e ha portato al fermo di alcune persone sospettate di traffico internazionale di droga. Il carico di stupefacente era nascosto a bordo di un container in transito nel porto. La droga sarebbe stata destinata a mercati europei.

È di 113 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine presso il porto di Gioia Tauro. Il carico, proveniente dall’America del Sud, è stato individuato e bloccato grazie a un’attività di controllo mirata, infliggendo un duro colpo alle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti. Il sequestro: come si è svolta l’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro è stato effettuato dal Comando Provinciale di Reggio Calabria in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intervento si è svolto presso il porto di Gioia Tauro, uno dei principali snodi commerciali del Mediterraneo, noto anche per essere un punto nevralgico nelle rotte del traffico di droga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gioia Tauro, i dettagli del maxi sequestro di 113 kg di cocaina: valore di 20 milioni di euro

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A partire dal 2025, nel porto di Gioia Tauro, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 4,5 tonnellate di cocaina. #InCalabria #Cronaca #Calabria #PrimoPiano #TopNewsItalpress https://t.co/exidwhqTOH - X x.com

Sequestrati 113 chili di cocaina in un container nel porto di Gioia Tauro reddit

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