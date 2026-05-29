Sofia Raffaeli ha infiammato la pedana di Varna (Bulgaria) nella seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2026 di ginnastica ritmica e svetta in testa alla classifica del concorso generale individuale con 87.300 punti, alla pari con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica) e con un solo decimo di vantaggio nei confronti della quotatissima padrona di casa Stiliana Nikolova (87.200). Dopo una prima giornata caratterizzata dall’ottima prova offerta al cerchio (29.350) e da qualche errore commesso alla palla, l’azzurra ha illuminato la cena alle clavette (29.150) e al nastro (28.800), meritandosi così la pole position insieme alla grande rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli infiamma gli Europei di ginnastica ritmica: in testa con Varfolomeev! Dragas promossa, lotta per le medaglie

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Sofia RAFFAELI at Olympics Paris 2024

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