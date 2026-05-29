Sofia Raffaeli infiamma gli Europei di ginnastica ritmica | in testa con Varfolomeev! Dragas promossa lotta per le medaglie
Sofia Raffaeli guida la classifica del concorso generale individuale agli Europei di ginnastica ritmica a Varna, con 87 punti, durante la seconda giornata di qualificazioni. La ginnasta si trova in testa alla competizione, mentre il suo avversario principale, Varfolomeev, si trova immediatamente dietro di lei. La gara continua con altre atlete e si prevede una lotta serrata per le medaglie nelle prossime fasi.
Sofia Raffaeli ha infiammato la pedana di Varna (Bulgaria) nella seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2026 di ginnastica ritmica e svetta in testa alla classifica del concorso generale individuale con 87.300 punti, alla pari con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica) e con un solo decimo di vantaggio nei confronti della quotatissima padrona di casa Stiliana Nikolova (87.200). Dopo una prima giornata caratterizzata dall’ottima prova offerta al cerchio (29.350) e da qualche errore commesso alla palla, l’azzurra ha illuminato la cena alle clavette (29.150) e al nastro (28.800), meritandosi così la pole position insieme alla grande rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sofia RAFFAELI at Olympics Paris 2024
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