Durante la finale del concorso generale individuale agli Europei di ginnastica ritmica 2026, le atlete Raffaeli e Dragas sono scese in pedana con l’obiettivo di conquistare le prime medaglie per l’Italia. La competizione si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le performance delle ginnaste. La gara prosegue con l’assegnazione dei riconoscimenti, mentre le atlete italiane cercano di sbloccare il medagliere azzurro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43: Dopo la finale del concorso generale individuale, chiusa con il settimo posto di Tara Dragas e l’ottava posizione di Sofia Raffaeli, la giornata conclusiva della rassegna continentale in corso in Bulgaria rappresenta l’ultima opportunità per la squadra azzurra di conquistare una medaglia a livello seniores. 10.40: Buongiorno e benvenutie alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria), dove vanno in scena le finale di specialità individuali. Ultima chiamata per l’Italia agli Europei di ginnastica ritmica di Varna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Raffaeli e Dragas per sbloccare il medagliere azzurro

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Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

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