Valter Lavitola, sospettato di essere coinvolto come mandante nell’attentato a un giornalista, si è presentato in procura con venti minuti di ritardo, accompagnato dal proprio avvocato. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non essere stato lui a pianificare l’attacco e ha sottolineato di avere un’amicizia stretta con la vittima, incompatibile con qualsiasi motivo di vendetta o interesse.

Valter Lavitola, l’ipotetico mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, entra negli uffici della Procura con venti minuti di ritardo. Accompagnato dal suo difensore, il penalista Sergio Cola. Nelle ore scorse aveva detto che probabilmente non avrebbe risposto alle domande del pm antimafia Edoardo De Santis. Però, pur avendo deciso di non sostenere l'interrogatorio, ha fatto dichiarazioni spontanee: «Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente», sarebbero state le parole dell'imprenditore. Che si è, quindi, avvalso della facoltà di non rispondere ma si è detto «sconcertato» dell'accusa di essere il mandante alla luce dei rapporti di «fraternità» che lo legano a Ranucci. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Attentato a Ranucci, Lavitola in procura: «Non sono stato io. Amicizia stretta, incompatibile con qualsiasi tipo di movente»

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Attentato a Ranucci, Lavitola arriva in Procura: «Sconvolto, sono amici fraterni»

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