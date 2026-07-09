Nelle ultime ore, il difensore centrale spagnolo, nato nel 2000, ha annunciato di lasciare la Lazio e di trasferirsi al Milan. I negoziati tra le due squadre sono stati finalizzati e l’accordo è stato definito in questo periodo. La Lazio aveva acquistato il giocatore dall Real Madrid nell’estate del 2022 per una cifra di 6 milioni di euro.

Nelle scorse ore, Milan e Lazio hanno felicemente concluso i negoziati per il trasferimento in rossonero di Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo, classe 2000, era stato acquistato dai biancocelesti nell'estate 2022 per 6 milioni di euro dal Real Madrid. Dopo quattro stagioni ad alto rendimento nella Capitale, condite da 120 presenze complessive e 2 reti, il centrale catalano è pronto a iniziare la sua nuova avventura a San Siro. Il commiato a Formello: "Vado via nei prossimi giorni". A confermare l'imminente fumata bianca è stato lo stesso Gila nella mattinata di oggi. Il calciatore si è presentato al centro sportivo di Formello in occasione del raduno della Lazio, da quest'anno affidata alla guida tecnica dell'ex bandiera rossonera Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Gila saluta la Lazio: "Via in questi giorni". Cifre e dettagli dell'accordo con il Milan

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