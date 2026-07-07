Il Milan ha concluso l’accordo con la Lazio per l’acquisto di Mario Gila. La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore, portando alla firma di un accordo tra le due società. Il difensore spagnolo, classe 2000, passerà ai rossoneri con un contratto che lo legherà al club fino al 2026. La formula dell’operazione non è ancora stata ufficializzata.

2026-07-07 17:32:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: MILANO – Colpaccio del Milan che ha chiuso la trattativa per l’acquisto di Mario Gila. Dopo aver raggiunto un’ intesa con il giocatore nei giorni scorsi sulla base di un accordo quinquennale a 4,5 milioni più bonus a stagione, i rossoneri si sono messi al lavoro con la Lazio e con Claudio Lotito per cercare di raggiungere l’accordo anche sul prezzo del cartellino. I biancocelesti hanno rifiutato una prima offerta rossonera nella giornata di ieri (lunedì 6 luglio) da 25 milioni più di due di bonus fino alla svolta definitiva, arrivata questa mattina (martedì 7 luglio): l’agente del giocatore, Alejandro Camano, era in sede a Casa Milan per avvicinare ulteriormente le parti e l’accordo è stato finalmente trovato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Il Milan piazza il colpo Gila: c’è l’accordo con la Lazio, i dettagli dell’operazione

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