Milan ecco Gila | accordo chiuso con la Lazio e operazione definita nei dettagli

Il Milan ha concluso l’accordo con la Lazio per il trasferimento di Mario Gila. La trattativa si è definita nei dettagli, portando all’accordo definitivo tra le due squadre. Gila si trasferisce in rossonero, rafforzando la linea difensiva. L’accordo è stato raggiunto senza ulteriori comunicazioni ufficiali o dettagli finanziari pubblici.

Milan, affare Gila completato: intesa totale con la Lazio e rinforzo decisivo per la difesa rossonera. Il Milan ha chiuso l’operazione Mario Gila. Dopo giorni di trattative e un confronto serrato con la Lazio, le parti hanno raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento del difensore spagnolo in rossonero, centrando uno degli obiettivi prioritari del mercato estivo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza milanista ha rispettato la tabella di marcia fissata nei giorni scorsi, riuscendo a definire l’operazione all’inizio della settimana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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