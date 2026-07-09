Un anno di Daspo per Gift Orban. Un provvedimento che vieta l’accesso alle manifestazioni sportive è stato notificato dalla Polizia di Stato di Verona all’attaccante nigeriano, che nella scorsa stagione ha giocato con l’Hellas in Seria A. Un’esperienza, la sua, che si è bruscamente fermata il 19 aprile, dopo la partita con il Milan (sul campo, il Verona perse per 1-0), in seguito all’aggressione del giocatore nei confronti di un tifoso gialloblù. Un fatto avvenuto nei parcheggi del Bentegodi, con Orban che aveva rifiutato di firmare un autografo e di farsi scattare una foto con dei sostenitori dell’Hellas. Orban era in macchina e un supporter, secondo le ricostruzioni, diede una manata alla vettura, l’attaccante scese e si scagliò contro di lui, coinvolgendo anche un adolescente che si trovava sul posto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Gift Orban, Daspo di un anno all'ex giocatore del Verona: aveva aggredito un tifoso fuori dallo stadio per un autografo

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