furlani torna in pedana nel lungo della diamond league a montecarlo

Mattia Furlani sarà in gara nel salto in lungo maschile dell'Herculis Meeting di Montecarlo, decima tappa della Diamond League 2026, che si svolgerà domani sera 10 luglio nel Louis II Stadium del Principato di Monaco, per quello che sarà il suo rientro agonistico dopo l'infortunio patito lo scorso 23 maggio a Xiamen, in occasione della seconda prova annuale del circuito, quando il 21enne fenomeno azzurro al quarto tentativo si è procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro., Per il campione del mondo all'aperto di Tokyo 2025 nella specialità, sarà innanzitutto un test per ritrovare le sensazioni della competizione, ipotizzando ovviamente che non possa essere subito nella condizione che l'ha portato sino al personale di 8. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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