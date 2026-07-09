Gianmarco Pozzi morto a Ponza riaperte le indagini Il sollievo del padre | Non me l'aspettavo
Le indagini sulla morte di un uomo a Ponza sono state riaperte, dopo che nuovi accertamenti potrebbero rivelare la volontà di disabilitare il telefono, suggerendo una possibile frode processuale. La notizia è stata comunicata dall'avvocato incaricato, che ha sottolineato come questa possibilità potrebbe influenzare l'esito delle indagini. Il padre della vittima ha espresso il suo sollievo, dichiarando di non aspettarsi questa svolta.
"Se dai nuovi accertamenti dovesse emergere la volontà di disabilitare il telefono, potremmo trovarci davanti a una frode processuale", l'avvocato Gallo a Fanpage.it sull'archiviazione e le nuove indagini sul caso Pozzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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