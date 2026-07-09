Gianmarco Pozzi morto a Ponza riaperte le indagini Il sollievo del padre | Non me l'aspettavo

Notizia in breve

Le indagini sulla morte di un uomo a Ponza sono state riaperte, dopo che nuovi accertamenti potrebbero rivelare la volontà di disabilitare il telefono, suggerendo una possibile frode processuale. La notizia è stata comunicata dall'avvocato incaricato, che ha sottolineato come questa possibilità potrebbe influenzare l'esito delle indagini. Il padre della vittima ha espresso il suo sollievo, dichiarando di non aspettarsi questa svolta.