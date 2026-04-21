Omicidio Vincenzo Iannitti il padre | Assassino ha depistato le indagini voglio giustizia

Il padre di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di 20 anni trovato morto a Sessa Aurunca, ha dichiarato di voler ottenere giustizia. Iannitti era scomparso circa un mese fa e il suo corpo è stato rinvenuto di recente. L'uomo ha anche affermato che l'assassino avrebbe depistato le indagini, rendendo più complesso il lavoro delle forze dell'ordine. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla ricerca di verità e responsabilità.