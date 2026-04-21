Omicidio Vincenzo Iannitti il padre | Assassino ha depistato le indagini voglio giustizia
Il padre di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di 20 anni trovato morto a Sessa Aurunca, ha dichiarato di voler ottenere giustizia. Iannitti era scomparso circa un mese fa e il suo corpo è stato rinvenuto di recente. L'uomo ha anche affermato che l'assassino avrebbe depistato le indagini, rendendo più complesso il lavoro delle forze dell'ordine. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla ricerca di verità e responsabilità.
Chiede giustizia il padre di Vincenzo Iannitti, il 20enne trovato morto a Sessa Aurunca, nel Casertano, dopo essere scomparso circa un mese fa. Per l'omicidio è stato fermato un 19enne, amico della vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Vincenzo Iannitti, il corpo in uno scantinato: confessa un 19enne; Trovato morto Vincenzo Iannitti, il ventenne scomparso nel Casertano: l’amico confessa l’omicidio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. L’amico confessa l’omicidio.
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