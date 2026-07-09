Un uomo di età compresa tra 30 e 40 anni è stato trovato morto nei pressi degli scogli del lungomare, vicino alla statua di Nazario Sauro. Sul corpo è stata riscontrata una ferita alla testa. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla dinamica o eventuali testimoni.

È giallo su quanto accaduto a un uomo, tra i 30 e i 40 anni, ritrovato cadavere nei pressi degli scogli del lungomare sui quali affaccia la statua di Nazario Sauro. L’uomo è stato recuperato dai militari della guardia costiera, nella mattinata di ieri, dopo la segnalazione di un cittadino alla sala operativa della Capitaneria di porto di Napoli che indicava la presenza di un corpo in mare. Choc sul lungomare di Napoli, ripescato il cadavere di un uomo: a dare l'allarme è stato un passante Di lui, però, al momento non si conosce l’identità e, soprattutto, cosa gli sia accaduto. In un primo momento si pensava ad un malore durante un bagno... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Giallo sul lungomare di Napoli, cadavere tra gli scogli: ha una ferita in testa

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CADAVERE RIPESCATO TRA GLI SCOGLI SUL LUNGOMARE È DI UN UOMO DI 30 ANNI CIRCA. IL GIALLO DI UNA LITE

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