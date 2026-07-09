napoli cadavere di un uomo tra gli scogli del lungomare

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto tra gli scogli del Lungomare di Napoli, vicino a via Nazario Sauro. Il corpo è stato scoperto da un passante che ha segnalato la presenza alle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e stanno procedendo con le indagini. Non sono state fornite informazioni sulla possibile identità o sulle circostanze del ritrovamento.