Napoli cadavere di un uomo tra gli scogli del Lungomare
Un uomo è stato trovato morto tra gli scogli del Lungomare di Napoli, vicino a via Nazario Sauro. Il corpo è stato scoperto da un passante che ha segnalato la presenza alle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e stanno procedendo con le indagini. Non sono state fornite informazioni sulla possibile identità o sulle circostanze del ritrovamento.
Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nello specchio d'acqua antistante il Lungomare di Napoli, all'altezza di via Nazario Sauro. È stato un passante a lanciare l'allarme. Il corpo, da un primissimo esame di un uomo di circa 30-40 anni, forse di nazionalità straniera, era incastrato tra gli scogli. Sul posto è immediatamente intervenuta la Guardia Costiera, con un gommone, che ha chiesto successivamente l'intervento dei Vigili del fuoco visto che il corpo era troppo vicino alla terraferma. Non sembrano esserci segni di violenza sul corpo anche se sarà l'autopsia a stabilirlo. L'uomo indossava solo dei pantaloncini. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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Ah sì! Ungheria e Napoli. I paesi della politica e dell'economia :) Totalmente sconsigliato per ESPANSIONE reddit