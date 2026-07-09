Giallo Covid che fine ha fatto il dossier che Martina consegnò a Fraccaro?

Il dossier consegnato da Martina a Fraccaro durante l’audizione in commissione Covid non è stato reso pubblico. La notizia è tornata alla ribalta un giorno dopo l’intervento di Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La richiesta di chiarimenti riguarda il destino di quel documento, di cui non si conoscono ancora i contenuti o eventuali sviluppi successivi.

Che fine ha fatto il dossier Martina? È questa la domanda che riecheggia il giorno dopo l'audizione in commissione Covid di Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri del governo Conte II. Nell'immediatezza delle dichiarazioni rese dall'ex sottosegretario il focus era tutto concentrato su quel «non ho parlato con nessuno» ripetuto a più battute da Fraccaro. L'ex sottosegretario ha infatti spiegato come nonostante avesse saputo dal funzionario della Dogane Miguel Martina, in un incontro riservato a Palazzo Chigi l'8 luglio 2020, che le mascherine in arrivo dalla Cina fossero inidonee lui non disse nulla a nessuno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Bosnia-Italia, il commento di Fabio Caressa

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