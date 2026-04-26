Martina Ceretti chi è e che fine ha fatto la modella del caso Bova

Martina Ceretti è una modella italiana nota per essere stata coinvolta nel caso che ha riguardato l'attore noto come Bova. Dopo le vicende legate a questa vicenda, la sua presenza pubblica è diminuita e non sono state fornite nuove informazioni sulla sua attività o sulla sua posizione attuale. La sua identità e le sue recenti attività sono state oggetto di attenzione nei media, senza che siano state rese note ulteriori notizie ufficiali.

Tutto su Martina Ceretti, la modella coinvolta nel “caso Bova”: che fine ha fatto? Il caso Bova ha attirato l’attenzione mediatica, coinvolgendo in prima persona Martina Ceretti, la modella a cui l’attore ha inviato i famosi audio diffusi da Fabrizio Corona. Che fine ha fatto la donna? A quanto pare la modella avrebbe deciso di trovare un modo per allontanarsi dal clamore mediatico. Martina Ceretti è la modella a cui Raoul Bova mandava gli audio diffusi da Fabrizio Corona e con la quale, secondo il re dei paparazzi, l’attore avrebbe tradito Rocio Munoz Morales. La ragazza ha 23 anni ed è originaria di Roma, anche se vive a Milano per via del lavoro da modella.🔗 Leggi su Novella2000.it

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