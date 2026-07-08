Commissione Covid Fraccaro ha taciuto un fatto di gravità inaudita

Una deputata di Fratelli d’Italia ha affermato che un membro della commissione Covid ha taciuto un fatto di grave entità. Nella nota, si specifica che il parlamentare ha giustificato la mancata comunicazione sostenendo che il suo intervento avrebbe potuto interferire con indagini in corso.

Lo ha scritto in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid. “Fraccaro – prosegue la nota di Buonguerrieri – ha giustificato la sua clamorosa omissione adducendo che il suo intervento avrebbe potuto interferire con delle indagini in corso. Assurdo, come si può interferire con la giustizia andando a riferire di una possibile ipotesi di reato alla giustizia? Dunque, secondo l’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, un processo penale eventualmente in corso sospende i doveri amministrativi e di precauzione del governo nei confronti della salute degli italiani. Perché, è d’obbligo ricordarlo, le mascherine inidonee potrebbero aver cagionato un danno ai medici, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine a cui queste mascherine farlocche venivano destinate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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