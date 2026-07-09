Un medico tedesco specializzato in cure palliative è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di 15 pazienti. Il medico ha dichiarato di aver agito per “risparmiare sofferenza e infermità”. Le autorità sospettano che le vittime possano essere più di quante siano state ufficialmente identificate. La condanna segue un’indagine che ha evidenziato il coinvolgimento del medico in questi decessi, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari.

Un medico tedesco specializzato in cure palliative è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di 15 dei suoi pazienti. È possibile che le vittime, però, siano superiori a quelle individuate ad oggi. Le indagini, infatti, sono ancora in corso. La procura sta attualmente indagando su altri 76 casi. Il medico accusato di omicidio appiccava incendi per cancellare le proprie tracce. È stato un tribunale di Berlino a dichiarare colpevole l’uomo, attualmente identificato come Johannes M. di 41 anni, per l’ omicidio di 12 donne e 3 uomini tra il 2021 e il 2024. Non si conoscono ulteriori dettagli del medico a causa delle norme tedesche sulla privacy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Germania, medico accusato di 15 omicidi: «Volevo risparmiare sofferenza e infermità»

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