Germania medico condannato all’ergastolo per aver ucciso 15 pazienti

Un medico tedesco di 41 anni è stato condannato all’ergastolo da un tribunale di Berlino per aver ucciso 15 pazienti. L’uomo, specializzato in cure palliative, è stato giudicato colpevole di aver causato la morte di queste persone. La sentenza segue un processo in cui sono state illustrate le accuse e le prove raccolte contro di lui. La decisione è stata comunicata recentemente in tribunale.

Un medico tedesco specializzato in cure palliative è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso 15 dei suoi pazienti Un tribunale di Berlino ha riconosciuto l’uomo di 41 anni, identificato solo come Johannes M. nel rispetto delle norme tedesche sulla privacy, colpevole dell’omicidio di 12 donne e 3 uomini tra settembre 2021 e luglio 2024. Le autorità ritengono che questi omicidi possano essere solo la punta dell’iceberg. La procura sta attualmente indagando su decine di altri episodi che coinvolgono il medico. Le vittime avevano un’età compresa tra i 25 e i 94 anni. In tribunale è emerso che erano tutte in condizioni critiche, ma che la loro morte non era imminente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Man who killed six at Christmas market in Germany sentenced to life in prison

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