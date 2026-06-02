A 36enne è stato accusato di aver ucciso tre uomini di 69 e 79 anni. In tribunale, il giudice ha approvato la richiesta della difesa di sottoporre l’imputato a una perizia psichiatrica per valutare la sua sanità mentale. La decisione arriva nell’ambito delle indagini sui tre omicidi. La perizia dovrà chiarire eventuali condizioni di salute mentale che possano aver influito sulle azioni dell’imputato.

Jacob Baker, 36 anni, accusato di omicidio per la morte di due uomini di 69 anni e di un uomo di 79 anni, è comparso in tribunale dove un giudice ha accolto la richiesta della difesa affinché Baker si sottoponga a un esame di idoneità mentale. L’uomo è accusato dell’omicidio di tre uomini sulla Big Island delle Hawaii, uccisi in modo “particolarmente atroce e crudele”, come hanno affermato i pm. Secondo una denuncia penale, gli omicidi sarebbero stati di “eccezionale depravazione”. Robert Shine, 69 anni, è stato trovato morto la settimana scorsa immerso in una vasca di cemento. Il corpo di un uomo di 79 anni è stato scoperto invece il giorno dopo, a poche centinaia di metri di distanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hawaii, accusato di tre omicidi efferati: il giudice ordina la perizia psichiatrica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidi Villa Pamphili, scintille in aula su perizia psichiatrica di KaufmannInizia oggi in tribunale l’udienza relativa al caso dell’omicidio avvenuto a Villa Pamphili, con il focus sulla perizia psichiatrica di Francis...

Salento, 15enne accusato di violenza sessuale su una 14enne: arriva la perizia psichiatricaUn ragazzo di 15 anni, accusato di aver commesso violenza sessuale su una 14enne nei bagni di una stazione, sarà sottoposto a una perizia...

Si parla di: Chi è Jacob Daniel Baker? Arrestato il sospettato di triplice omicidio alle Hawaii; Hawaii Five-0-Nella rete su Italia 1 - Guida TV.

Hawaii, accusato di tre omicidi efferati: il giudice ordina la perizia psichiatricaJacob Baker, 36 anni, accusato di omicidio per la morte di due uomini di 69 anni e di un uomo di 79 anni, è comparso in tribunale dove un giudice ha accolto ... lapresse.it