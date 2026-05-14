Vela | Germani Bertuzzi in top 10 dopo sei regate ai Mondiali 2026 Giornata difficile per la classe 49er

Al termine della terza giornata di regate ai Mondiali 2026 di vela, le atlete italiane Germani e Bertuzzi si sono posizionate nella top 10 della classifica generale. Le due veliste hanno concluso le sei prove disputate fino a quel momento, mentre la giornata si è rivelata difficile per la classe 49er, con condizioni di vento variabile e alcune prove disputate con difficoltà. La competizione si svolge sulle acque di Quiberon, in Francia, dove si stanno svolgendo le gare ufficiali del campionato mondiale.

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Rientrano in top 10 Jana Germani-Giorgia Bertuzzi al termine della terza giornata di competizioni sulle acque di Quiberon, località della Francia che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di vela riservati alla classe 49erFx. Dopo un day-2 terminato con zero regate, gli equipaggi della categoria femminile quest’oggi hanno disputato quattro segmenti, muovendo così nuovamente la classifica. Buona in tal senso la prestazione delle azzurre, le quali hanno segnato 7-3-9-3 raggiungendo così 34 punti netti. Ai piani alti svettano invece le britanniche Freya Black-Saskia Tidey, capaci di vincere tre delle quattro prove odierne portando il proprio contingente a 19, tre lunghezze meno delle danesi Johanne Schmidt-Andrea Schmidt, seconde con 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: Germani/Bertuzzi in top 10 dopo sei regate ai Mondiali 2026. Giornata difficile per la classe 49er ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, Germani/Bertuzzi e Giunchiglia/Schio inseguono dopo il primo giorno di regate ai Mondiali 49erFXComincia senza guizzi l’avventura di Jana Germani-Giorgia Bertuzzi e di Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, da oggi impegnate sulle acque di Quiberon,... Vela: due equipaggi azzurri in top 10 dopo la prima giornata ai Mondiali Nacra17Inzia con due piazzamenti in top 10 il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di vela, classe Nacra17, in scena da oggi sulle acque francesi... Temi più discussi: Vela, Germani/Bertuzzi e Giunchiglia/Schio inseguono dopo il primo giorno di regate ai Mondiali 49erFX; Prima giornata al Mondiale 49er, 49er FX e Nacra 17 a Quiberon - Saily; Mondiali 49er: Italia all’inseguimento a Quiberon. Programma e regate del 13 maggio; Vela, Pezzilli/Torroni in lotta per accedere alla Gold Fleet ai Mondiali 49er. Nessuna regata per i Nacra 17. Vela: Germani/Bertuzzi in top 10 dopo sei regate ai Mondiali 2026. Giornata difficile per la classe 49erRientrano in top 10 Jana Germani-Giorgia Bertuzzi al termine della terza giornata di competizioni sulle acque di Quiberon, località della Francia che sta ... oasport.it Vela, Germani/Bertuzzi e Giunchiglia/Schio inseguono dopo il primo giorno di regate ai Mondiali 49erFXComincia senza guizzi l’avventura di Jana Germani-Giorgia Bertuzzi e di Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, da oggi impegnate sulle acque di Quiberon, ... oasport.it