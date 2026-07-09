La guardia di finanza e le dogane hanno sequestrato oltre 700 chilogrammi di marijuana nascosta in 1.400 sacchetti all’interno di un carico di banane disidratate. La sostanza stupefacente si trovava a bordo di una nave proveniente dalla Thailandia e attraccata nel porto di Genova Pra’. L’operazione è avvenuta durante controlli di routine sui container in ingresso. Il carico è stato sottoposto a sequestro e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

La guardia di finanza e l’agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 700 chilogrammi di marijuana contenuti in 1400 sacchetti nascosti in un carico di banane disidratate, a bordo di una nave proveniente dalla Thailandia e arrivata nel porto di Genova Pra’. La droga si trovava nella parte bassa di alcuni pallets sopra i quali cui era disposto il carico di frutta essiccata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’esfiltrazione della droga non sarebbe potuta avvenire al momento dello sbarco del container, visto che il carico era stipato in oltre 170 scatole di cartone posizionate alla base del container, ma solo al suo arrivo a destinazione, ai mercati ortofrutticoli di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, Finanza e Dogane sequestrano oltre 700 chili di marijuana, la droga era nascosta in un carico di banane disidratate

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Maxi sequestro a Genova: 300 mila pacchetti di sigarette nascosti nel carbone

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