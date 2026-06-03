Genova marijuana sottovuoto e nascosta dalla schiuma espansa la guardia di finanza scopre il trucco e ne sequestra 3 chili
Durante controlli negli hub logistici, la guardia di finanza ha scoperto 3 chili di marijuana nascosti sottovuoto e coperti da schiuma espansa. Il sequestro è avvenuto su un carico proveniente dalla Spagna, trasportato su gomma. La sostanza stupefacente è stata trovata durante un’ispezione di routine, che ha portato al ritrovamento del materiale nascosto nel veicolo. Non sono stati segnalati altri dettagli relativi ai soggetti coinvolti.
I finanzieri della compagnia di Genova Sestri, impegnati nei controlli sui flussi di merci provenienti dall’estero e in transito negli hub logistici del capoluogo ligure, hanno sequestrato oltre 3 chilogrammi di marijuana provenienti dalla Spagna. Il sequestro è scattato al termine di una mirata attività di analisi di rischio condotta dalle fiamme gialle sulle spedizioni internazionali, in un contesto caratterizzato da elevati volumi di traffico e da una continua movimentazione di merci. Nel corso dei controlli sono stati esaminati diversi colli provenienti, via terra, dalla Spagna e destinati a soggetti presenti in varie località del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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