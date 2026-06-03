genova marijuana sottovuoto e nascosta dalla schiuma espansa la guardia di finanza scopre il trucco e ne sequestra 3 chili

Notizia in breve

Durante controlli negli hub logistici, la guardia di finanza ha scoperto 3 chili di marijuana nascosti sottovuoto e coperti da schiuma espansa. Il sequestro è avvenuto su un carico proveniente dalla Spagna, trasportato su gomma. La sostanza stupefacente è stata trovata durante un’ispezione di routine, che ha portato al ritrovamento del materiale nascosto nel veicolo. Non sono stati segnalati altri dettagli relativi ai soggetti coinvolti.