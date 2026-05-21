Roland Garros Sinner arriva a Parigi | primo allenamento con Vacherot sullo Chatrier
Oggi Jannik Sinner è arrivato a Parigi per prepararsi al torneo di Roland Garros. Ha svolto il suo primo allenamento sul campo centrale, lo Chatrier, insieme al suo allenatore. La presenza del giocatore italiano a Parigi segna l’inizio della fase di preparazione ufficiale in vista della manifestazione tennistica. La sessione si è svolta senza particolari incidenti e ha visto il giovane atleta concentrato sulla sua routine di allenamenti.
Jannik Sinner sbarca oggi a Parigi per iniziare ufficialmente la sua marcia di avvicinamento al Roland Garros 2026. Dopo qualche giorno trascorso a Sesto Pusteria per recuperare energie dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, il numero 1 del mondo torna al lavoro sulla terra rossa francese, con l’obiettivo di inseguire l’unico Slam che ancora manca nella sua collezione. Il Roland Garros ha un peso speciale nel percorso di Sinner. Lo scorso anno l’azzurro uscì sconfitto da una battaglia durissima contro Carlos Alcaraz, dopo aver avuto anche tre match point e diverse occasioni per chiudere la partita. Una ferita sportiva ancora viva, che rende l’appuntamento parigino ancora già importante. 🔗 Leggi su Sportface.it
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#JannikSinner arriva al Roland Garros da numero uno del seeding dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia. A Parigi debutterà tra il 24 e il 26 maggio, con l’obiettivo di conquistare l’unico Slam che manca nel suo palmarès. x.com
Jannik Sinner arriva al Roland Garros da numero uno del seeding dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia. A Parigi debutterà tra il 24 e il 26 maggio, con l’obiettivo di conquistare l’unico Slam che manca nel suo palmarès. #JannikSinner https://ift.tt/7o9SDPL facebook
Quindi, se Sinner arriva in finale sia a Roma che al Roland Garros, avrà giocato tornei completi per 9 delle 12 settimane. reddit
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