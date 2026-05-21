Roland Garros Sinner arriva a Parigi | primo allenamento con Vacherot sullo Chatrier

Oggi Jannik Sinner è arrivato a Parigi per prepararsi al torneo di Roland Garros. Ha svolto il suo primo allenamento sul campo centrale, lo Chatrier, insieme al suo allenatore. La presenza del giocatore italiano a Parigi segna l’inizio della fase di preparazione ufficiale in vista della manifestazione tennistica. La sessione si è svolta senza particolari incidenti e ha visto il giovane atleta concentrato sulla sua routine di allenamenti.

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