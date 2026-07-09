Generazioni a confronto | l' Italia delle professioni invecchia
In Italia, l’età media dei professionisti sta salendo rapidamente, mentre il ricambio generazionale si riduce. Secondo dati recenti, molte professioni vedono un aumento di iscritti sopra i 50 anni, con meno giovani che entrano nel settore. La situazione interessa diversi comparti, dall’artigianato alle professioni intellettuali. La crescita dell’età media si accompagna a una diminuzione delle nuove assunzioni di giovani.
Roma, 9 lug. (askanews) - L'Italia delle professioni sta entrando in una fase decisiva: invecchia rapidamente, mentre il ricambio generazionale rallenta. In cinquant'anni l'età mediana della popolazione è salita da 33 a 49 anni, i giovani si sono dimezzati e gli over 65 sono raddoppiati. Questo squilibrio demografico si riflette direttamente sulla libera professione: meno ingressi, più pensionamenti, percorsi più lenti. Le nuove generazioni faticano a entrare, mentre la platea dei professionisti si sposta verso età sempre più mature, ampliando la distanza tra giovani e senior lungo tutto il ciclo di vita. È quanto emerge dal Rapporto Generazioni a confronto tra demografia e redditi realizzato dall'Osservatorio di Confprofessioni e illustrato oggi alla presenza del Ministro del Lavoro, Marina Calderone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Generazioni a confronto: demografia e redditi
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