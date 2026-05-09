Il festival ‘UpStories’ si svolge in tre giorni dedicati alle nuove generazioni, con incontri, dialoghi e momenti di partecipazione attiva. L'evento si concentra sulla condivisione di storie e esperienze tra giovani, coinvolgendo diverse realtà e tematiche pertinenti ai protagonisti di oggi. Durante le giornate, vengono organizzate iniziative rivolte a stimolare il confronto e la partecipazione diretta del pubblico. L’obiettivo è promuovere il dialogo tra le diverse fasce di età e realtà sociali.

Tempo di lettura: 3 minuti ‘ UpStories – Crescere ‘ con le storie è un festival di tre giorni, ideato e organizzato dai giovani under 25 dell’alto casertano, promosso da Futuramente Aps e patrocinata dal Comune di Caiazzo, e ha l’obiettivo di dare l’opportunità alla nuova generazione di confrontarsi, ricevere stimoli nuovi, offrire un luogo di incontro e di partecipazione attiva, attraverso le esperienze dei protagonisti del mondo dello sport, della cultura e della comunicazione. Ieri, venerdì 8 maggio 2026 si è tenuta la prima giornata del festival presso il piccolo teatro “Jovinelli” di Caiazzo. In apertura, l’esibizione artistica a cura...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘UpStories’: il festival delle nuove generazioni tra dialogo, confronto e partecipazione attiva

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