Durante un evento a Viareggio, un video mostra il generale Roberto Vannacci che si muove a ritmo di “Bella ciao”, con la moglie che lecca il dito medio rivolto a un gruppo. Il generale risponde poi con un saluto romano. La scena si è svolta sabato 4 luglio e le immagini sono state diffuse online.

Secondo quanto mostrano i video diffusi online, Vannacci ha iniziato a muoversi a ritmo della musica, tendendo ripetutamente le braccia mentre accanto a lui la moglie saltellava e rivolgeva più volte il dito medio verso il gruppo Sabato 4 luglio il generale Roberto Vannacci, eurodeputato elet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Viareggio, Vannacci accolto da “Bella ciao”, il Generale risponde con il saluto romano, la moglie con il dito medio – VIDEO

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Un gruppo canta Bella ciao, passano Vannacci e la moglie che fa il dito medio

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Braccia tese e dito medio, Vannacci e la moglie rispondono alla band che intona Bella Ciao a Viareggio reddit

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