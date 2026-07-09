Garnacho il Chelsea cambia strategia | sì alla cessione ma solo a titolo definitivo

Il Chelsea ha comunicato di essere disposto a cedere Garnacho solo a titolo definitivo, modificando la strategia rispetto alle trattative precedenti. La Roma continua a monitorare la situazione, con l’interesse a includere il giocatore nel reparto offensivo. La trattativa tra i club si concentra ora sulla possibilità di una cessione definitiva, mentre non sono stati segnalati sviluppi riguardo a eventuali offerte di prestito. La decisione del Chelsea rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni di mercato.

Il nome era già circolato nei giorni scorsi, e ora trova una conferma che cambia leggermente gli equilibri della trattativa: Alejandro Garnacho resta nella lista degli obiettivi della Roma per l’attacco, ma stavolta ad aprire uno spiraglio concreto è direttamente il Chelsea. Il club londinese, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di prendere in considerazione una cessione dell’esterno argentino, un cambio di rotta non scontato considerando gli investimenti fatti nell’ultimo periodo di mercato. Le spese folli dei Blues aprono alla cessione. Non è un dettaglio da poco che sia proprio il Chelsea, dopo aver speso cifre importanti per rinforzare la propria rosa, a mostrarsi disponibile a trattare in uscita per Garnacho. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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