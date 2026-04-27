La Juventus è vicina a cedere il suo titolo definitivo alla Fiorentina, secondo le fonti vicine alle due società. L’accordo sembra ormai in fase avanzata, con le trattative che si stanno intensificando nelle ultime ore. Mentre il campionato si avvicina alla conclusione, le squadre sono impegnate nella corsa per la qualificazione alla Champions League, con meno di 360 minuti da giocare.

Juve e Fiorentina protagoniste ancora una volta di un’operazione di mercato: ecco tutti i dettagli. Mancano appena 360? alla fine del campionato e la volata per la qualificazione alla prossima Champions League è entrata nel vivo. Il vantaggio della Juventus su Roma e Como è sceso nuovamente a 3 punti dopo il pari tra il Milan e i bianconeri e le prossime gare saranno sicuramente decisive in ottica quarto posto. Rugani – Calciomercato.it A cominciare dalla sfida tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì 4 maggio. I giallorossi punta a calare il bis dopo il successo di Bologna, ma la compagine viola attraversa un buon momento e ha sistemato la difesa grazie anche all’apporto di Daniele Rugani, che continua a scalare posizioni nelle gerarchie di Vanoli.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, vicinissima la cessione alla Fiorentina a titolo definitivo

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