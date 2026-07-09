Garlasco un caso rivisto alla moviola Gli avvocati di Sempio | Rifacciamo tutti i percorsi col cronometro La versione di Andrea coincide con i tempi

Garlasco (Pavia), 9 luglio 2026 – Spostamenti e tempistiche, per ricostruire con “ esperimenti empirici ” quello che può essere successo nella tragica mattinata di lunedì 13 agosto 2007 a Garlasco. Alle ricostruzioni rifatte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano per le indagini riaperte dalla Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi, con l’accusa di omicidio pluriaggravato ad Andrea Sempio, oggi 38enne e già all’epoca amico del fratello minore della vittima, sta lavorando anche la difesa dell’indagato. https:www.ilgiorno.itpaviacronacamamma-andrea-sempio-ricoverata-j1rplbrl Cosa è successo negli ultimi due mesi. Sono... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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