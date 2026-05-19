Garlasco gli avvocati di Andrea Sempio pronti a depositare le perizie | consulenza personologica antropometrica e Bpa
A Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio si preparano a depositare le prime consulenze di parte, tra cui quelle personologica, antropometrica e Bpa, entro il 22 maggio. Questi accertamenti sono stati effettuati nell’ambito del procedimento legale riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. Le relazioni delle consulenze verranno poi depositate entro 20 giorni dalla notifica di conclusione, secondo quanto previsto dalla procedura. La difesa del 38enne sta completando le analisi richieste.
Sono attese per venerdì 22 maggio le prime consulenze della difesa di Andrea Sempio. I legali del 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, le relazioni relative agli accertamenti di parte verranno depositate entro i 20 giorni dalla notifica di conclusione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Garlasco, cosa ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 - Ore 14 Sera 24/04/2026
Sullo stesso argomento
Garlasco, difesa Sempio annuncia 6 consulenze: personologica, antropometrica, medico-legale, dattiloscopica, sugli audio e BpaI legali dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi annunciano 6 consulenze per rispondere alle accuse; tuttavia secondo i pm Sempio non sarebbe...
Dalla consulenza personologica a quella antropometrica: le contromosse di Sempio contro la procuraL’indagine della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, non è stata semplice.
Caso #Garlasco, emergono due lettere scritte dalla madre di Andrea #Sempio ad Alberto #Stasi in carcere, tra 2018 e 2019. Nelle missive Daniela #Ferrari parla dei debiti per gli avvocati e accusa: Ci avete rovinati x.com
Tra le tante notizie di questi giorni su Garlasco e sulle indagini, ormai chiuse, su Andrea Sempio, c’è anche quella di un biglietto con la scritta assassino Ma sia gli avvocati di Sempio, sia il giornalista Gianluigi Nuzzi, hanno una spiegazione diversa di quel bi facebook
Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit
Garlasco, il padre di Andrea Sempio difende il figlio: Non c'entra niente con la morte di Chiara PoggiSviluppi a Garlasco: il padre di Andrea Sempio rompe il silenzio per difendere il figlio dall'accusa di omicidio: Non c'entra niente ... virgilio.it
Garlasco, così Andrea Sempio si difenderà su scontrino, Bpa e soliloqui: i punti della strategia dei legaliDelitto di Garlasco, Andrea Sempio e i legali preparano la strategia difensiva sui soliloqui, la Bpa e lo scontrino di Vigevano ... virgilio.it