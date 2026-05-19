Garlasco gli avvocati di Andrea Sempio pronti a depositare le perizie | consulenza personologica antropometrica e Bpa

A Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio si preparano a depositare le prime consulenze di parte, tra cui quelle personologica, antropometrica e Bpa, entro il 22 maggio. Questi accertamenti sono stati effettuati nell’ambito del procedimento legale riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. Le relazioni delle consulenze verranno poi depositate entro 20 giorni dalla notifica di conclusione, secondo quanto previsto dalla procedura. La difesa del 38enne sta completando le analisi richieste.

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