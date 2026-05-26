Gli avvocati di Andrea Sempio hanno annunciato la decisione di ritirare la difesa, definendola una “resa”. La notizia è stata comunicata durante la trasmissione “Mattino Cinque”, che ha dedicato nuovamente spazio al caso Garlasco. La decisione arriva dopo settimane di incertezze e discussioni legali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La vicenda continua a suscitare attenzione, con molti a seguire gli sviluppi di questa fase processuale.

Nuova puntata di “Mattino Cinque” e, ancora una volta, il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica, alimentando un dibattito che non accenna a spegnersi. Nella giornata di martedì 26 maggio 2026, il programma condotto da Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio agli ultimi sviluppi legati alla posizione di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Tra intercettazioni, consulenze tecniche e strategie difensive, il quadro appare sempre più complesso e stratificato. >> Dramma Belen Rodriguez, notizie choc sulla salute: cosa è successo davvero Al centro della puntata, in particolare, le nuove intercettazioni e gli elementi che la Procura ritiene determinanti per sostenere l’accusa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Garlasco, la decisione degli avvocati di Andrea Sempio: “Una resa…”

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Garlasco, le parole del legale di Andrea Sempio dopo l'invito a comparire - Vita in diretta

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