Garlasco si gioca tutto sui secondi | il percorso di Sempio cronometro alla mano

La Procura di Pavia sta completando le consulenze tecniche e ha fissato al 28 settembre la scadenza delle indagini preliminari. Nel frattempo, la difesa di Andrea Sempio continua a lavorare sul caso, con attenzione ai dettagli e alle analisi tecniche. Le indagini si concentrano sui tempi e sui movimenti, con i test e le ricostruzioni che si susseguono. La questione principale riguarda i secondi e i centimetri, determinanti per la posizione degli imputati.

Cronometro alla mano, centimetro dopo centimetro. Mentre la Procura di Pavia affina le proprie consulenze tecniche e attende la scadenza delle indagini preliminari, fissata al 28 settembre, anche la difesa di Andrea Sempio lavora sul campo. Lo fa a modo suo: con esperimenti empirici, ripercorrendo a piedi i tragitti che quella mattina del 13 agosto 2007, a Garlasco, potrebbero aver fatto la differenza tra un alibi e un’accusa di omicidio pluriaggravato. Dalla chiusura delle indagini di Garlasco a oggi. Sono trascorsi più di due mesi dall’8 maggio, quando la Procura ha notificato la chiusura delle indagini a Sempio, all’epoca amico del fratello minore di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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