Tutto in 21 secondi Garlasco Chiara Poggi e Sempio | a Mattino 5 il giallo di una misteriosa telefonata

Nel caso di Garlasco, si torna a parlare di Chiara Poggi e Sempio durante una puntata di Mattino 5, dove è stato discusso un particolare riguardante una telefonata di 21 secondi. Alcuni elementi emersi durante il programma potrebbero aprire nuove piste nel procedimento giudiziario e nel racconto pubblico della vicenda. La questione ha riacceso l’attenzione sulla vicenda, che da anni tiene banco tra pubblico e inquirenti.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione televisiva e giudiziaria, ma stavolta a far discutere sono alcuni dettagli che potrebbero aprire scenari completamente nuovi. Durante la puntata di oggi, 7 maggio, di Mattino Cinque, si è parlato infatti di un elemento rimasto finora sullo sfondo ma che adesso starebbe assumendo un peso diverso nelle nuove analisi investigative: tre telefonate intercorse tra Chiara Poggi e Andrea Sempio nei giorni precedenti al delitto. >> Garlasco, choc su Marco Poggi: cosa emerge dopo la testimonianza ai magistrati La trasmissione condotta da Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio agli ultimi sviluppi dell’inchiesta parallela che ruota attorno alla figura di Sempio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio ricostruisce la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. La libreria, la nonna e quei 33 secondi di telefonata: “Solo squilli tra amici”L'intervista ad Andrea Sempio andata in onda ieri sera a "Quarto Grado" su Rete 4: la pista della droga, i movimenti di quella mattina e i messaggi... “Marco Poggi sapevo tutto”. Garlasco, la scoperta sul fratello di Chiara Poggi a Mattino CinquePer anni il caso di Garlasco è sembrato aver raggiunto un punto fermo, ma nelle ultime settimane tutto è tornato improvvisamente al centro... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Caso Garlasco, cos'ha in mano la Procura e perchè le intercettazioni rivelate: cosa cambia da oggi; Sky Cube 30/04 - Garlasco, le novità nell’indagine su Sempio; Garlasco, Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi: il video sulla dinamica realizzato con l'AI; Delitto di Garlasco: gli audio contro Sempio, 4 ore davanti ai pm. Marco Poggi: Mai visti con lui video intimi di Chiara. Andrea Sempio e la telefonata di 33 secondi il giorno dell'omicidio: «Erano solo squilli tra amici. Quella mattina ero da nonna. Droga? Mai provata»Il delitto di Garlasco continua a far discutere dopo le recenti ipotesi su uno slittamento dell'orario della morte di Chiara Poggi. Al centro dei sospetti è finito anche Andrea Sempio. In ... leggo.it I genitori di Chiara Poggi: "Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni" #delittodigarlasco x.com Secondo i pm di Pavia con le sue parole avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi - facebook.com facebook