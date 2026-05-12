Garlasco il verdetto sull’impronta 33 | i Ris la attribuiscono alla mano destra di Sempio

Nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco, è stato reso noto che l’impronta 33, che per anni non aveva avuto un collegamento preciso, è stata attribuita dagli esperti del Ris alla mano destra di Andrea Sempio. Questa conclusione si basa sulle analisi condotte dai tecnici forensi, che hanno confrontato la traccia con i reperti dell’indagato. La decisione ha portato a un nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario in corso.

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Nuova svolta nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. L’ impronta 33, una delle tracce rimaste per anni senza attribuzione certa, viene ora collegata dagli specialisti del Ris alla mano destra di Andrea Sempio. Una conclusione firmata da otto esperti, tra alti ufficiali e dattiloscopisti, che rafforza la linea della Procura di Pavia e riapre uno dei nodi più delicati dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Secondo la nuova consulenza, quella traccia sarebbe compatibile con un contatto lasciato sulla scena del crimine e avrebbe reagito alla ninidrina perché impregnata di materiale liquido di possibile natura organica. Un passaggio ritenuto centrale dagli inquirenti, che puntano a superare le valutazioni precedenti e a dare un peso nuovo a un elemento rimasto a lungo controverso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, il verdetto sull’impronta 33: i Ris la attribuiscono alla mano destra di Sempio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio Chiara Poggi, nuova conferma dei Ris sull’impronta 33 attribuita ad Andrea SempioIl confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi cominciò '"una volta identificate le 15 minuzie... «Garlasco, sull'impronta 33 quattro controlli incrociati»: così è stata attribuita a SempioCon la chiusura delle indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco si torna a parlare della famosa... Argomenti più discussi: Garlasco, i legali di Stasi: Vogliamo accelerare il più possibile sulla richiesta di revisione; Impronta 33, il verdetto dei Ris: È la mano destra di Sempio. Altri audio in auto lo inguaiano; Garlasco, tutti gli indizi a carico di Andrea Sempio e quelli che portarono alla condanna di Alberto Stasi; Garlasco, così l’indagine bis scagiona Alberto: La condanna frutto di suggestione. Delitto di Garlasco : Impronta 33, il verdetto dei Ris: È la mano destra di Sempio #Garlasco x.com Garlasco, chiuse le indagini sul delitto di Chiara Poggi: ora è tutto ufficialeAggiornamenti sul caso Chiara Poggi: Andrea Sempio si avvale della facoltà di non rispondere. Scopri le ultime intercettazioni e le reazioni degli avvocati ... bigodino.it