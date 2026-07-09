A distanza di anni dalla sua presa di posizione controcorrente, Oscar Cedrangolo torna a parlare del caso Stasi. L'ex Procuratore Generale, che nel 2015 chiese alla Cassazione l'annullamento della condanna a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato ospite di "Zona Bianca", il programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi in onda su Rete 4, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. L'occasione dell'intervista è la nuova inchiesta della Procura, che escluderebbe la presenza di Stasi sulla scena del crimine, restituendo peso, a distanza di anni, alla lettura che lo stesso Cedrangolo aveva sostenuto in sede di legittimità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parla l'ex pg che chiese l'assoluzione di Stasi: "L'indizio più grave? Una bufala"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, ecco la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi

Notizie e thread social correlati

“Il più grave dei luoghi comuni è la favola che si è costruita sull’essere autistico: mi riferisco al fatto che essere autistico è molto figo. Non è vero, è una condizione pesante”: parla ElioOggi si conclude l'edizione 2026 del Concertozzo, evento organizzato dal gruppo musicale Elio e le Storie Tese e ideato dal Trio Medusa, che si...

La difesa di Stasi respinge le accuse di Stefania Cappa: ‘Istigazione? Una bufala vergognosa’L'avvocato di Alberto Stasi ha definito “una bufala vergognosa” le accuse di istigazione avanzate da Stefania Cappa.

Argomenti più discussi: Perugia celebra i 10 anni di Suoni Controvento con la mostra Oltre il Palco; Oltre il palco. Chi. Come. Suoni Controvento; L' esclusiva intervista al magistrato che si è opposto alla condanna di Stasi.

Esclusivo #Garlasco, l'intervista all'ex PG Cedrangolo che chiese l'annullamento della condanna di Alberto Stasi a #ZonaBianca x.com

Garlasco, parla l'ex pg che chiese l'assoluzione di Stasi: L'ìndizio più grave si è poi rivelato una bufalaA distanza di anni dalla sua presa di posizione controcorrente, Oscar Cedrangolo torna a parlare del caso Stasi. L'ex Procuratore Generale, che ... iltempo.it