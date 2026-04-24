Garlasco revisione della condanna di Stasi La pg di Milano valuteremo dopo una lettura

Nell’ambito di una possibile revisione della condanna di un imputato, si è svolto un incontro di circa 45 minuti tra il procuratore generale di Milano e il procuratore di Pavia. Durante l’incontro, si è discusso della decisione di valutare eventuali azioni successive, ma non sono state fornite dichiarazioni pubbliche in merito ai contenuti specifici della discussione o alle prossime mosse.

AGI - Il tema di una possibile revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi è stato al centro di un incontro di 45 minuti tra la procuratrice generale Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Il magistrato pavese ha annunciato che nelle prossime settimane farà avere una informativa sulle indagini svolte che vedono indagato Andrea Sempio per l' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La pg Nanni studierà queste carte e valuterà se chiedere ulteriori atti ai fini di un' eventuale revisione. "Nel merito non posso fare alcuna dichiarazione prima di conoscere le carte che ci manderà la Procura di Pavia nelle prossime settimane".🔗 Leggi su Agi.it

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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